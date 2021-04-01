В Хорватии уточнили правила въезда для россиян

Глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка перечислил документы, которые понадобятся российским туристам с 1 апреля для въезда в страну, сообщает АТОР.

По его словам, в Хорватию по-прежнему можно будет приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Сдать биоматериал необходимо не ранее, чем за 48 часов до прибытия на пограничный пункт пропуска.

Также с 1 апреля вместо ПЦР можно будет предъявить отрицательный результат экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Принимаются результаты тестов, утвержденных Евросоюзом, сделанные не ранее, чем за 48 часов до въезда в Хорватию. На десятый день пребывания в стране необходимо сдать повторный экспресс-анализ.

Если турист вакцинировался от коронавируса до поездки, с 1 апреля он сможет въехать в Хорватию с сертификатом или справкой о вакцинации. При наличии сертификата сдавать ПЦР и анализы на антитела не понадобится. С момента введения второй дозы вакцины должно пройти минимум 14 дней. Это правило касается и однофазных препаратов.

Кроме того, въехать в страну можно будет, предоставив справку о перенесенном заболевании коронавирусом, с указанным в документе подтвержденным отрицательным результатом теста по выздоровлении. Справка должна быть выдана не позднее, чем за 11 дней до пересечения границы Хорватии.

Ассоциация туроператоров уточняет, что справка и сертификат должны быть переведены на английский язык. Документы действительны в течение 180 дней с момента выдачи.

Детям до семи лет справки не нужны.