В Москве пассажиру метро придется заплатить 1 млн рублей за спуск в тоннель

Департамент транспорта Москвы подаст иск на 1 миллион рублей к пассажиру метро, который спустился в тоннель 30 марта на станции «Баррикадная». Об этом сообщается Telegram-канале департамента транспорта.

Отмечается, что сотрудники метрополитена были вынуждены задержать поезда, в срочном порядке был отключен контактный рельс. Другие пассажиры некоторое время ожидали прибытия поезда на станциях, в тот день пять поездов не доехали до конечной, а один и вовсе отменили.

В дептрансе подчеркнули, что такое поведение недопустимо.

«Для возмещения расходов за задержку движения нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в московском метро неизвестный в буденовке и мундире Красной армии гулял по путям.