Три человека предстанут перед судом в Подмосковье за похищение младенца

Трое человек предстанут перед судом по обвинению в похищении младенца в подмосковном Подольске. Об этом сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, передает РИА «Новости».

Отмечается, что две женщины заявили хозяйке квартиры, что ее месячному сыну требуется срочная медицинская помощь. Они похитили мальчика и увезли его в Пензенскую область на машине, водитель которой заранее был осведомлен о планах злоумышленниц.

По словам Григорьевой, подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении всех троих фигурантов дела. Они обвиняются в похищении человека.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые в настоящее время находятся за решеткой. Ребенка вернули матери.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан подозреваемый в похищении ребенка.