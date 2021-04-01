В России выявили почти 80 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса

В России зарегистрировано 78 случаев заражения «британским» вариантом коронавируса и пять случаев заражения «южноафриканским» штаммом, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Его слова приводит ТАСС.

«Число британских штаммов на территории Российской Федерации — 78, южноафриканских — пять, и 23 пациента относятся к тем штаммам, мутациям, которые не относятся сегодня к ранее описанным», – рассказал эксперт.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России нет массового распространения британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

За весь период пандемии в России зарегистрировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 99 тысяч из них — с летальным исходом, вылечились более 4,1 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».