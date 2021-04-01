Собянин: метро стало ближе для 175 тысяч жителей Хорошево-Мневников

В четверг, 1 апреля, открылись две новые станции Большой кольцевой линии московского метрополитена — «Народное Ополчение» и «Мневники». Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Таким образом, Москва стала ближе для 175 тысяч жителей района Хорошево-Мневники.

По словам мэра, станция «Мневники» является воротами в Мневниковскую пойму, где строится новый комфортный городской район.

«Народное Ополчение» в будущем позволит совершать переход на Рублево-Архангельскую линию метро. Станция получила свое название в честь ополченцев 1612, 1812 и 1941 годов.

В настоящее время на других участках Большой кольцевой линии идет активная стройка. В 2021 году будут завершены работу по проходке тоннелей, откроются еще несколько станций. Как отметил Собянин, через 1,5-2 года – полностью замкнется Большое кольцо.

Ранее стало известно, что москвичи выберут название для новой станции Большой кольцевой линии.