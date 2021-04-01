Штайнмайер привился первой дозой AstraZeneca

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привился первой дозой вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что 65-летний глава государства получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.

Штайнмайер заявил, что доверяет авторизованным в Германии вакцинам.

«Сегодня я сделал первую прививку вакциной AstraZeneca. Вакцинация — это решительный шаг на выходе из пандемии. Используйте это возможность. Присоединяйтесь!» — цитирует пресс-служба слова политика.

Ранее сообщалось, что в Германии вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca рекомендовали непосредственно для лиц старше 60 лет, так как у людей моложе этого возраста было зафиксировано появление редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов.