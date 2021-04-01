Минздрав зарегистрировал средство от COVID-19 на основе плазмы

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от новой коронавирусной инфекции на основе плазмы крови переболевших, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех.

«Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», – рассказали в госкорпорации.

В Ростехе пояснили, что новый препарат был создан на основе плазмы крови москвичей, перенесших коронавирусную инфекцию. Для разработки средства потребовались 2,5 т плазмы.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили 78 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса и пять случаев заражения «южноафриканским» вариантом.

За весь период пандемии в России зарегистрировали более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 99 тыс. из них — с летальным исходом, вылечились более 4,1 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».