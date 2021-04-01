Авария произошла на Балаковской ТЭЦ-4

Авария произошла на теплоэлектроцентрали №4 в городе Балаково Саратовской области, сообщает городская администрация.

«В 15.03 (14.03 мск) на пульт ЕДДС поступила информация от дежурного ТЭЦ-4 об аварии на котле №7 турбины №7. Жертв и пострадавших нет», – указано в сообщении.

Кроме того, на теплоэлектроцентрали произошла просадка температуры теплоносителя с 70 до 50 градусов. В настоящее время сотрудники ТЭЦ ведут ремонтные работы.

По последним данным, параметры теплоносителя будут восстановлены в течение 20 минут.

Ранее в Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода.