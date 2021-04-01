В доме «мытищинского стрелка» нашли свыше 30 единиц оружия и 100 тысяч патронов

Сотрудники Следственного комитета России изъяли в доме Владимира Барданова свыше 30 единиц стрелкового оружия, гранаты и больше 100 тыс. патронов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также 1 шашка с запалом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщает Врадий.

Кроме большого количества оружия и боеприпасов, на участке Барданова в вольерах и террариумах обнаружили двух медведей, двух крокодилов и енота.

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

Стрелок взял в заложники троих человек, однако силовикам удалось убедить его отпустить двоих, в том числе ребенка. Инцидент произошел в одном из коттеджей поселка Новые Вешки. Мужчина вел огонь из дома на протяжении 10 часов.

В ходе оперативных мероприятий в перестрелке был ранен сотрудник спецназа. Через некоторое время силовики использовали гранатомет при штурме дома.

Ранее высказывалось предположение, что «мытищинский стрелок» мог погибнуть после выстрела из гранатомета.