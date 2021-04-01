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Общество. Новости

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Верховный суд отказался отменять масочный режим

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Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, введенный из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Анна Назарова.

Суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов. Они требовали отменить обязательный масочный режим.

Представитель истцов Александр Саверский заявил, что маски вредят людям, у которых есть определенные заболевания, например, астма или когнитивные нарушения.

«Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности», — добавил юрист.

Он также считает, что маски дают ложное чувство безопасности. Из-за них люди могут пренебрегать другими мерами безопасности.

Против иска возражал представитель Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав россиян. Эти возражения также поддержали в Генпрокуратуре.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки формирования коллективного иммунитета в стране. В России коронавирусом заразились 4 554 264 человека, скончались 99 233 пациента.

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