«Россия 24» показала девятую серию фильма митрополита Тихона про февральскую революцию

В эфире телеканала «Россия 24» в четверг продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

Девятая серия называется так: «Карл фон Клаузевиц: «Россия может быть побеждена лишь действием внутренних раздоров».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

К началу 1917 года стала очевидна победа Антанты, констатировал митрополит Тихон.

Последние месяцы своего правления Николай Второй получал от своих союзников недвусмысленные сигналы, продолжил автор фильма.

Например, британцы по сути предъявили «либеральный ультиматум»: введение союзных представителей в военный штаб русской армии с правом решающего голоса; обновление командного состава армии в соответствии с указаниями держав союзников; обновление управления страной с подчинением правительства (фактически оппозиционной) Госдуме.

Николай Второй вежливо отклонил эти предложения, напомнил митрополит Тихон.

В этой серии он также рассказал о планах Германии и американцев в отношении России. «Впрочем, это все внешние силы, они абсолютно второстепенны и ничтожны по отношению к России», — убежден автор фильма.

В доказательство митрополит приводит слова военачальника Карла фон Клаузевица: «Россия может быть побеждена лишь действием внутренних раздоров».

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.