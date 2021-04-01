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Общество. Новости

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Лукашенко подписал распоряжение по белорусской вакцине от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение по созданию белорусской вакцины от коронавируса в 2021-2023 годах. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что в 2021-2023 годах министерство здравоохранения и Национальная академия наук должны провести комплекс мероприятий, направленных на создание препарата. В том числе уже определены организации-исполнители, основные этапы, источники финансирования, а также время проведения доклинических и клинических испытаний.

Подчеркивается, что научные организации получат все необходимое оборудование и комплектующие изделия. Также будет реконструирован центр экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.

Ранее в республике начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». В Белоруссии коронавирусом заразились 323 043 человека, скончались 2 257 пациентов.

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