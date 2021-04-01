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Канцлер Германии Ангела Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель

Меркель призвала немцев отметить «тихую Пасху», соблюдая все ограничения

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Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель призвала граждан страны отметить «тихую Пасху», соблюдая все ограничения, а также отказавшись от каких-либо поездок из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это должна быть тихая Пасха, в небольшом кругу, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздерживаться от всех поездок, которые не являются обязательными. Что мы все последовательно соблюдали все правила», — отметила она.

По ее словам, не нужно переживать, что все это звучит также как в прошлом году, ситуация сложная, но она отличается от того, что происходило год назад. На данный момент в государстве существуют «два очень надежных помощника», которых раньше не было. Одним из них является тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Если тесты помогают контролировать пандемию, то наличие второго помощника — вакцинации — является ключом к выходу из пандемии. Даже изменение кампании вакцинации после изменения рекомендации по вакцине AstraZeneca ничего не меняет. Апрель принесет нам большие успехи в вакцинации», — добавила канцлер.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что объемы поставок только увеличиваются, поэтому вскоре каждую неделю миллионы людей будут получать более безопасную и высокоэффективную защиту от коронавируса.

«Мы вместе победим вирус. Это то, что я хотела вам сказать перед этой второй Пасхой в период пандемии. Что наряду со всем, без чего нам приходится обходиться снова и снова, есть свет и надежда», — сказала она. 

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эпидемиологическую ситуацию в мире на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

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