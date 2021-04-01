Саратовский коммунист отрицает планы возглавить местный штаб Навального

Известный видеоблогер, депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что не собирается возглавлять региональный штаб Алексея Навального.

В интервью Ura.ru он опроверг соответствующую информацию, появившуюся в одном из телеграм-каналов.

В частности, Бондаренко объяснил, что не разделяет позицию Навального.

«Я коммунист, в партии — по идейным убеждениям. И не собираюсь возглавить штаб Навального. Не согласен с его позицией, потому что считаю, что в России невозможен косметический ремонт. Убежден, что в России необходимы системные изменения», — пояснил парламентарий.