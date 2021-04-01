Четыре тысячи испанцев пришли на вакцинацию без записи из-за фейка в WhatsApp

В испанской Севилье больше четырех тысяч человек пришли на вакцинацию в специализированный центр из-за распространившегося в WhatsApp фейка о том, что привиться могут все желающие. Об этом пишет издание ABC.

Ранее днем местное правительство предупредило, что в мессенджере распространяется фейковая информация. Тем не менее рано утром у центра собралась толпа желающих привиться. Две тысячи человек, среди которых в основном старше 80 лет, пришли привиться по записи, еще четыре тысячи — из-за фейкового сообщения.

В издании заявили, что такая толпа помешала упорядоченной вакцинации. Юристы службы здравоохранения Андалусии уже подали жалобу в местную полицию. В документе подчеркивается, что это не первый подобный случай, необходимо выяснить, кто распространял ложную информацию.

В Испании коронавирусом заразились 3 291 394 человек, скончался 75 541 пациент. Ранее в стране провели массовый концерт без социальной дистанции. Это был эксперимент властей.