Журналист Владимир Познер впервые высказался о протестах в Тбилиси, которые вспыхнули из-за его приезда. Об этом он написал на сайте «Познер Online».

Познер объяснил, почему не стал комментировать происходящее ни в одном из СМИ.

«Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал журналист.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста в связи с приездом телеведущего Владимира Познера. Он собирался отметить в Грузии свой 87-й день рождения. Митингующие окружили вход в отель, где остановился журналист, и выключили электроэнергию в помещении.

Их недовольство связано с заявлением Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии. В грузинском МВД отметили, что журналист является гражданином США и не нарушал закон «об оккупированных территориях», о чем заявляют участники акции.