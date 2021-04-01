Маргарита Грачева ждет ребенка

Ведущая ток-шоу «Близкие люди» на «Первом канале» Маргарита Грачева, которой ревнивый супруг несколько лет назад отрубил кисти рук, сообщила в своем Instagram, что она ждет ребенка.

«В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас», — сообщила Грачева.

В конце 2017 года муж Грачевой вывез девушку в лес, где в порыве ревности отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез. Суд приговорил супруга Грачевой к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два млн руб. Грачева с этим решением не согласилась.

В сентябре 2020 года Маргарита вновь вышла замуж.