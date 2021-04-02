В Москве задержано и отменено 10 рейсов

В аэропортах Москвы отменено и задержано 10 рейсов. Об этом следует из данных сервис «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.15 мск, во Внуково отменили один вылет, а четыре — задержали.

Кроме того, в Домодедово задержан один рейс, а также два вылета отменено.

При этом в Шереметьево отменили один рейс и еще один задержали.

Информация о задержках и отменах вылетов Жуковском отсутствует.

Причины задержек и отмены рейсов в настоящее время неизвестны.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с еще шестью странами. Также стало известно, что международные пассажирские авиаперелеты будут выполняться еще из 13 городов РФ.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.