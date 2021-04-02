В Москве в пятницу ожидается до +7°С

В Москве в пятницу, 2 апреля, ожидается облачная погода, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха в столице достигнет отметки в +5...+7°С. Прогнозируется северный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Ночью столбики термометров опустятся до -2...0°С.

Атмосферное давление днем и ночью будет находиться на отметке в 740 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.

Ранее москвичам пообещали сильные дожди.