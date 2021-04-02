Число погибших в аварии с поездом на Тайване может достигать 36 человек

Число погибших в результате схода поезда с рельсов на Тайване, предположительно, может составлять 36 человек. Об этом сообщает Reuters.

На месте продолжаются спасательные работы.

Кроме того, число раненых оценивается в более 72 человек, из которых 60 уже были отправлены в больницы.

Авария произошла на востоке острова в уезде Хуалянь. Поезд двигался по тоннелю «Дациншуй». Всего в поезде находились около 350 человек.

Согласно представленным данным, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего произошла деформация, находящиеся в них люди оказались заблокированы.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение поезда со спецтехникой, которая была «плохо припаркована».