В аэропорту Сургута самолет ATR-72 столкнулся с Як-40

В аэропорту Сургута самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно укатился и столкнулся с находящимся на стоянке Як-40. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 1 апреля, во время технического обслуживания самолетов.

По данным СК, на борту воздушных суден пассажиров не было, никто не пострадал, однако лайнеры получили «механические повреждения».

Следственное ведомство начало проверку в связи с произошедшим. Правоохранители уже изучили место инцидента, прилегающую к аэропорту территорию, а также оба самолета.

Кроме того, следователи опрашивают сотрудников аэропорта и представителей авиакомпаний, изымается техническая документация, устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего.

Согласно фотографиям, которые опубликовало ведомство, судно ATR-72 принадлежит «ЮТэйр», Як-40 — авиакомпании «Скол».