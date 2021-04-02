«Столото» присоединилось к налоговому мониторингу

АО «Технологическая компания «Центр» (ТК «Центр») – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей под брендом «Столото» – присоединилось к системе налогового мониторинга, предоставив налоговому органу доступ к витрине данных – единому цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Как известно, именно ФНС является официальным надзорным органом государственных лотерей в России, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта, а их организаторами выступают Минфин России и Минспорт России.

«Присоединение к налоговому мониторингу еще больше повышает прозрачность процессов государственных лотерей для регуляторов и говорит о высоком доверии к компании как к налогоплательщику, а также позволяет оперативно связываться с налоговым органом, детализировать необходимую информацию, быстро реагировать на требования ФНС», -отмечается в пресс-релизе.

Налоговый мониторинг минимизирует рисковые зоны в деятельности налогоплательщика, отмечает Марина Крашенинникова, начальник Управления налогового мониторинга ФНС России.

«Мотивированные мнения позволяют бизнесу вовремя скорректировать текущую отчетность и избежать ошибок. Кроме того, сейчас тренд на удаленную работу, и из дома не всегда есть возможность прислать нужные документы по запросу налоговой. Теперь вся нужная отчетность доступна инспектору в любое время», — отметила она

«Переход на режим налогового мониторинга — это индикатор прозрачности лотерейной деятельности и еще один шаг, подтверждающий открытость и высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и приверженность нашей цели – формирование отчислений в поддержку развития отечественного спорта, который финансируется за счет лотерейной деятельности», — заявила, в свою очередь, Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию ТК «Центр» (входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна).