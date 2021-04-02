В «Макдоналдс» рассказали об отказе от искусственных красителей и ароматизаторов

«Макдоналдс в России» заявил, что полностью отказался от использования искусственных красителей и ароматизаторов в продуктах основного меню, а именно в бургерах, роллах, куриной продукции, картофеле фри, картофеле по-деревенски и креветках.

Таким образом, «компания реализует глобальную программу, согласно которой постепенно во всем мире будет отказываться от искусственных ароматизаторов и красителей в составе своей продукции», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 2 апреля, в пятницу.

На данный момент в России мясные котлеты, продукты из куриного мяса и рыбы, булочки, картофель фри не содержат абсолютно никаких искусственных красителей и ароматизаторов. Кроме того, вся продукция «Макдоналдс в России» не содержит усилителей вкуса и ГМО, заявили в компании.

Еще в декабре прошлого года продукты основного меню «Макдоналдс в России» прошли проверку на содержание искусственных красителей в независимой лаборатории. Для исследования были отобраны несколько категорий основных продуктов «Макдоналдс»: котлеты из говядины, картофель фри, куриные наггетсы, а также плавленый сыр и клубничный топпинг для мороженного. Проверка проходила в соответствии с ГОСТ для каждого продукта.

По результатам исследований в составе вышеперечисленных продуктов «Макдоналдс» не было выявлено следов искусственных красителей.

Уже более двух лет при разработке любых новых продуктов «Макдоналдс» неотъемлемым требованием к поставщикам ингредиентов, которые будут входить в состав этих продуктов, является отсутствие искусственных красителей и ароматизаторов, говорит Ирина Коршунова, старший директор отдела обеспечения и гарантии качества и устойчивого развития «Макдоналдс».

«Наши совместные усилия выводят индустрию в целом на абсолютно новый уровень, что позволяет отвечать ожиданиям потребителей, для которых качественное, натуральное и безопасное питание становится неотъемлемой частью современного образа жизни», — сказала она.