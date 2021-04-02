В Москве коронавирус выявили у 1 764 человек за последние сутки

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1 764 человек, из них 938 госпитализировали. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в столице был зафиксирован 2 151 случай COVID-19.

В общей сложности с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 1 030 655 случаев коронавируса, вылечились 947 694 пациентов, скончались — 16 764.

При этом за последние 24 часа зафиксировано 57 летальных исходов, выздоровели 1324.

Пока Москва занимает первое место в России по количеству заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России выявили 8 792 новых случая коронавируса.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 563 056 случая коронавирусной инфекции, из них 99 633 — с летальным исходом. Вылечился 4 186 251 человек.