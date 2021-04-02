Семья осужденного в России Рида рассказала о его работе в президентской охране в США

Осужденный в России за нападение на полицейских гражданин США Тревор Рид служил в президентской охране при администрации бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом рассказали его родители в интервью телеканалу CNN.

Отмечается, что родители американца решили впервые поделиться о военном прошлом сына, поскольку считают, что оно послужило причиной его задержания.

Отец Рида также признался, что его сына о службе в Соединенных Штатах якобы допрашивала Федеральная служба безопасности. По его словам, Тревор служил в подразделении морской пехоты, отвечающем за охрану Обамы в Вашингтоне и в резиденции Кэмп-Дэвид.

Тревор Рид был приговорен к девяти годам заключения в колонии общего режима в июле 2020 года за применение насилия в отношении представителей власти.

По версии следствия, американец, временно проживая в Москве, поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов. Студент не успокаивался, поэтому было решено доставить его в отделение полиции. По пути Рид ударил полицейского и напал на водителя, создав аварийную ситуацию на дороге.

Ранее в Конгрессе США призвали Россию освободить американского студента Рида.