Мурашко оценил действия врачей, оперировавших при пожаре в Благовещенске

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал действия врачей, которые провели операцию при пожаре в кардиоцентре в Благовещенске.

2 апреля в Благовещенске произошел пожар в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии, площадь возгорания составила 1600 кв. м. Из горящего здания были эвакуированы персонал больницы и пациенты, кроме восьми человек, которые находились в операционной. По словам источника, врачи проводили операцию у мужчины на открытом сердце — остановить ее было нельзя.

«Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность», — сказал Мурашко.

Он рассказал, что клиника кардиохирургии Амурской медицинской академии является одним из ведущих медицинских учреждений региона, она расположена в историческом здании, которое поддерживается в хорошем санитарном состоянии.

«Когда загорелась кровля, шла операция аорто-коронарного шунтирования, прервать которую было нельзя: пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Коллектив принял решение перейти на резервные источник питания и кислорода и продолжить операцию. В результате слаженных действий персонала клиники, оперативно эвакуировавших ее пациентов и посетителей, пострадавших в результате инцидента нет», — отметил глава Минздрава.

Он рассказал, что в настоящее время пациент, которому проводилась операция, переведен в областную клиническую больницу. Он находится в реанимации в стабильном состоянии.