Эксперт оценил обвинение Киева в разрушении Россией энергосистемы Украины

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрахович оценил заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца о том, что РФ, продавая электричество по заниженной стоимости, разрушает энергосистему Украины. Об этом сообщает RT.

По его мнению, в первой половине 2021 года потребность Украины в импорте электроэнергии была из-за холодной погоды в стране, поэтому государство бы «просто не выдержало».

«Если бы Россия хотела полноценно навредить Украине, можно было бы не вести поставки и там были бы огромные сложности. Но Россия этого не сделала, что показывает, что мы этого и не хотели делать», — подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, что Волынец скорее всего просто пытается повысить свой рейтинг благодаря теме «плохой» России, так как это востребовано электоратом.

Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия разрушает энергетическую систему Украины.