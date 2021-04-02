Появилось видео допроса блогера Била, устроившего ДТП в центре Москвы

МВД обнародовало видео допроса блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), который стал виновником ДТП в центре Москвы.

Бил рассказал, что живет в Москве с 14 лет и последние три года занимается съемкой розыгрышей и социальных экспериментов.

На вопрос, находился ли он за рулем в момент аварии, блогер сначала ответил: «не разбираюсь в этом». Когда его переспросили, он подчеркнул, что сам был за рулем автомобиля.

Ранее адвокат блогера сообщил, что Эдвард Бил рассчитывает предоставить помощь пострадавшей в ДТП в центре Москвы.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.