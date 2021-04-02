Песков рассказал, если ли у Путина побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

У президента России Владимира Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной против коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Нет. Никаких симптомов нет», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, есть ли у президента какие-то побочные симптомы после вакцинации.

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили. Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок.

В пятницу, 2 апреля, глава государства назвал российскую вакцину против коронавируса самой эффективной из существующих в мире.