Пожар на Зубовском бульваре в центре Москвы потушили

Пожар в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы потушен. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, передает ТАСС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

«В 16.11 мск пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.

Из здания эвакуировали около 100 человек.

Площадь пожара составила 15 кв. м.

Причины возникновения возгорания уточняются.

Ранее сообщалось, что огонь охватил третий этаж здания по адресу: Зубовский бульвар, дом 15.