Видео задержания в Барнауле украинского националиста появилось в сети

Опубликовано видео задержания сторонника украинских националистов в Барнауле, который собирался подорвать мечеть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

На видеозаписи сотрудники службы безопасности ведут по улице мужчину в наручниках, затем сажают его в автомобиль. Во время допроса задержанный признался, что вступил в радикальную ячейку националистической организации, которая находится на Украине. Экстремист заявил, что собирался устроить подрыв мечети в Барнауле.

В ролике также демонстрируются компоненты самодельного взрывного устройства и экстремистская литература, обнаруженные сотрудниками ФСБ во время обыска жилища задержанного.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Барнауле сторонника украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Мужчина признался, что в феврале 2021 года самостоятельно связался со сторонниками ЭНО, поскольку был недоволен государственной миграционной политикой. По заданию куратора ЭНО из Украины он планировал реализовать акции «прямого действия» в отношении уроженцев Центральной Азии на объектах, где собираются мусульмане.