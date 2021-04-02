Арестован обвиняемый в убийстве и расчленении жены главный нефролог Петербурга

Суд Санкт-Петербурга арестовал главного врача-нефролога города Александра Земченкова, передает РИА «Новости».

Земченков обвиняется в убийстве жены в 2010 году.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Земченкову… Срок меры – 27 апреля», — сообщили в пресс-службе Октябрьского суда.

По информации СК, расследуется уголовное дело по факту убийства, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов. В Следственном комитете сообщили, что 9 декабря 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины. После этого председателем СК было поручено выяснить все обстоятельства преступления.

В результате опроса новых свидетелей, с использованием старых показаний, установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. СК дополняет, что 60-летний муж убитой был допрошен с применением полиграфа. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Земченков уже дал следователям признательные показания.