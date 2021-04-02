В российских СИЗО появятся телевизоры и перегородки в туалетах

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года будет утверждена в ближайшее время после внесения последних правок Минюстом РФ, сообщает «МК».

Среди нововведений будет увеличение количества разрешенных посылок, звонков и свиданий для осужденных.

Также предполагается, что по зарплате тюремщики будут приравнены к полицейским.

В концепции заложено, что во всех камерах СИЗО будет телевизор, холодильник и вентилятор, а также отгороженный перегородкой с дверью туалет.

По просьбе правозащитников, тюремные врачи смогут сами по общей базе данных получать историю болезни заключенного с воли.

Издание также сообщает, что по итогам «Концепции 2010-2020 года» за 10 лет снизилась смертность за решеткой в два раза: с 4774 случаев (в 2010 году) до 2400 (в 2020 году). Также осужденные к пожизненному сроку получили право на длительные свидания, был разработан порядок свиданий заключенных в СИЗО с их представителями в Европейском суде по правам человека, появилась возможность отбывать наказание в регионе по месту жительства, а беременные и женщины с детьми теперь должны содержаться отдельно.