5 тысяч человек проведут Международный день здоровья в России с трейсерами и воркаутерами

Участники и организаторы Международной премии уличной культуры «КАРДО» в рамках празднования Всемирного дня здоровья с 4 по 11 апреля 2021 года организуют Всероссийскую акцию «Неделя улиц». В 43 регионах нашей страны пройдут мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни и стимулирование занятий массовым спортом. Участниками станут более 5000 человек.

Мастер-классы по хип-хопу, граффити, воркауту, открытые тренировки, батлы, соревнования и другие события доступны для всех желающих. Расписание и регистрация на сайте kardoaward.com

Так, в Ставропольском крае пройдет 15 активностей по всем популярным направлениям уличной культуры: батл среди взрослых ребят по хип-хопу, первая в этом году открытая тренировка на улице для трейсеров города, показ документального фильма про уличные культуры и мастер-классы по другим направлениям.

В Пермском крае и Республике Татарстан пройдут Открытые соревнования по стрит-воркауту и джимбарру.

Мастер-классы по хип-хопу 4 апреля пройдут в Республике Мордовии (Казань), 9 и 10 апреля – в Ивановской области (Иваново), 11 апреля – в Республике Адыгея (Майкоп), в Волгоградской области (Волгоград) и др.

Жители Республики Крым смогут посетить мастер-класс по трикингу и изучить элементы, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса или освоить азы паркура и воркаута.

Среди регионов участников: Республика Северная Осетия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская, Республика, Курганская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Республика Карелия, Республика Коми и др. Стать просто зрителями организаторы рекомендуют на мастер-класс по BMX в Астрахани, на областных соревнованиях по воркауту в Пскове и городские соревнованиях по паркуру в Санкт–Петербурге.

«КАРДО» – международный проект, направленный на развитие и социализацию уличной культуры. Главная цель премии: поддержать развитие талантливой молодежи, показать возможный рост и направление развития, заявить о российском опыте, дать возможность хобби превращать в социально-полезные бизнес-проекты», – отмечает директор премии Валентин Работенко.