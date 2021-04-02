В Нидерландах запретили применение вакцины от AstraZeneca для людей младше 60

Нидерланды прекратили использование вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca для пациентов младше 60 лет, сообщает местный телеканал RTL Nieuws со ссылкой на министра здравоохранения Хуго де Йонге.

Такое решение было принято голландским минздравом после консультаций с Советом здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения (RIVM) и медицинским агентством (MEB) из-за побочных эффектов вакцины.

В качестве таких побочных эффектов были указаны случаи тяжелого тромбоза среди сделавших прививку. Кроме того, голландский исследовательский центр Lareb сообщил о гибели жительницы Нидерландов после прививки — причиной гибели стала эмболия легких.

Ранее в Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca. Об этом сообщило управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании.