Эксперт оценил вынесенный Таганским судом многомиллионный штраф для Twitter

Санкции в отношении Twitter справедливы, так как компания сознательно отказывается от диалога с Роскомнадзором, сообщил член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин, комментируя вынесенный Таганским районным судом Москвы штраф в размере 8,9 млн рублей в отношении соцсети Twitter за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент.

«Регулятор имеет законное право принудить нарушителей исполнять требования действующего законодательства. В поведении Twitter очевидны двойные стандарты: там, где компании удобно, социальная сеть признает нарушения, а в России прикрывается популистскими рассуждениями о свободе слова. При этом сама площадка блокирует аккаунты российских СМИ и государственных ведомств. В России Twitter годами не удаляет деструктивный контент, обращения регулятора и штрафы игнорируются», — сказал он «Газете.Ru».

Заварзин убежден, что Россия должна отстаивать законные интересы граждан и обеспечивать их безопасность.

«Мы не можем допустить пренебрежительного отношения к выполнению законных требований, их нарушение должно жестко пресекаться.

Меры нужно направить на финансовое воздействие против нарушителей. Это может быть ограничение деловой активности, запрет на распространение рекламы, заключение госконтрактов, ограничение трафика.

Либо корпорации продолжают зарабатывать деньги и работают в правовом поле, либо они теряют рынок», — заключил эксперт.