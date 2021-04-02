Голикова предупредила о возможном росте числа заболевших коронавирусом

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России вскоре может стабилизироваться, но вполне возможными остаются случаи роста заболеваемости, сообщает РИА «Новости».

«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель-май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — заявила Голикова.

Это заявление было сделано на заседании проектных комитетов по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография». Кроме того, Голикова призвала всех россиян сделать прививку от коронавируса. По мнению вице-премьера, вакцинация — это залог стабилизации и достижения новых результатов в борьбе с коронавирусом.

Ранее Голикова заявила, что Россия возвращается к обычной работе системы здравоохранения.