ФБР объявило в розыск топ-менеджера одной из госкорпораций России

Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Александра Коршунова, топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации, по обвинению в возможном сговоре с целью кражи торговых секретов, сообщает ТАСС.

Российский 57-летний топ-менеджер обвиняется в краже продуктов интеллектуальной деятельности и документов американской компании General Electric. Похищенную информацию Москва якобы намеревалась использовать для проекта ПД-14 (перспективный двигатель тягой 14 тонн).

В рамках этой программы российские специалисты создают двигатель для новых среднемагистральных самолетов МС-21, а также исследуется возможность создания промышленных газотурбинных установок на базе двигателя.

По версии следствия, Коршунов имел неформальные отношения с руководством итальянского оборонного холдинга Avio Aero, который принадлежит американской GE Aviation, входящей в концерн General Electric.

Изначально итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США, однако в результате он был выдан России.

Ранее в Неаполе было принято решение об экстрадиции россиянина Коршунова в США.