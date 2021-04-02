Совет при патриархе Кирилле призвал к полному запрету суррогатного материнства

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвал полностью запретить практику суррогатного материнства в России, сообщает РИА «Новости».

Кроме запрета, представители Русской православной церкви требуют принятие срочных законодательных мер по прекращению злоупотреблений в этой сфере.

«Будучи обеспокоены тем, что проблемы, связанные с судьбой и жизнью множества детей, до сих пор остаются нерешенными, члены Патриаршей комиссии еще раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны», — сказано в заявлении.

Первоочередными мерами члены комиссии назвали запрет коммерческой практики, запрет для иностранцев, одиноких женщин и мужчин, а также прекращение рекламы суррогатного материнства в интернете.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев.