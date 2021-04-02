В нескольких регионах России началась благотворительная акция по сбору книг для детдомов

В Московской, Саратовской, Тверской областях, Приморском крае и нескольких других регионах России стартовала федеральная акция по сбору детских книг для последующей их передачи многодетным семьям, воспитанникам детских домов и в больницы, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня, 2 апреля, в Международный день детской книги «Молодая Гвардия Единой России» запускает в регионах страны федеральную акцию по сбору книг для детей. Точки сбора молодогвардейцы организовали в ранее установленных зонах буккроссинга, куда любой желающий сможет принести детскую литературу», — заявили в пресс-службе движения.

Акция продлится две недели, до 15 апреля.

«Все собранные книги молодогвардейцы передадут многодетным семьям, воспитанникам детских домов и юным пациентам, находящимся на лечении в больницах. Также мы подготовили еще один подарок для детей – книгу «Тайная школа юных героев» теперь можно будет слушать и в аудиоформате», — заявил председатель координационного совета движения Денис Давыдов.