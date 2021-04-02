В феврале смертность от коронавируса в РФ сократилась более чем на треть

В феврале 2021 года смертность от COVID-19 в России сократилась на 37,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Росстат.

Согласно статистике, число умерших, у которых на момент смерти был констатирован коронавирус, составило 24 369 человек.

Как пишет Росстат, количество умерших от COVID-19 снизилось по сравнению с январем 2021 года в каждой из следующих четырех групп.

В 14 171 случае COVID-19 стал основной причиной смерти и его наличие было подтверждено (снижение на 37,7%).

Кроме того, как основная причина смерти коронавирус предполагается в 2 405 случаях, однако его наличие требует дополнительных исследований (снижение на 48,9%).

В 1 954 случаях COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, которое повлияло на другие болезни и способствовало появлению осложнений (снижение на 16,4%).

Также в 5 839 случаях вирус был зарегистрирован, но не повлиял на наступление смерти (снижение на 27,8%).

Ранее эпидемиолог спрогнозировала эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом нового типа в России весной 2021 года. Она заявила, что в статистике могут происходить суточные колебания заболеваемости.