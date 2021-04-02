Два полицейских пострадали в инциденте у Капитолия

Неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу.
«Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу», — говорится в сообщении полиции Капитолия в Twitter.
Ранее Капитолий в США заблокировали из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса.
Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.