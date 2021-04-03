Байден приказал приспустить флаги из-за инцидента у Конгресса

Президент США Джозеф Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в память о погибшем в результате инцидента у Конгресса полицейском Уильяме Эвансе. Об этом сообщает ТАСС.

«В момент, когда мы скорбим о потере еще одного мужественного сотрудника полиции Капитолия, я распорядился приспустить флаги Белого дома», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, со 2 по 6 апреля «флаги Соединенных Штатов будут приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями». Это также касается всех посольств, военных баз и кораблей.

Ранее мужчина на автомобиле врезался в двух полицейских, вышел из машины с ножом и напал на сотрудников правоохранительных органов. Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.

Ранее глава полиции Вашингтона заявил, что инцидент у Капитолия предположительно не связан с терроризмом