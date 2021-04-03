Европейскую Россию ждет потепление в ближайшие пять дней

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Европейской России в ближайшие пять дней будет теплеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На северо-западе региона температура будет выше на 4-5 градусов, а в центре на 1-2 градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на 1-2 градуса выше нормы. В большинстве дней сохраняется «температурная уравниловка». Одна и та же температура от 6 до 11 градусов в течение ближайших пяти дней будет на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в Центральной России», — сказал Вильфанд.

По его словам, к 6 апреля температура в Центральной России вырастет до 13 градусов, в Краснодарском крае будет около 15.

«Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на 10. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд заявил, что в центре Европейской России в выходные ожидаются весенние заморозки.