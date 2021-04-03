Во Владивостоке сотрудник автомойки угнал машину клиента. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД по Приморскому краю.

Согласно сообщению, инспекторы ДПС в ходе погони за автомобилем Isuzu Bighorn с помощью громкоговорителя потребовали водителя остановиться.

«При этом находившийся за рулем молодой человек увеличил скорость и попытался скрыться. Своими противоправными действиями нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому сотрудники Госавтоинспекции приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства», — говорится в сообщении.

Нарушитель заехал в тупик и попытался скрыться, выскочив из салона автомобиля, но был задержан. Мужчина оказал сопротивление и был сильно пьян.

Задержанному инкриминируют ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).