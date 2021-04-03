Вильфанд предупредил об опасном половодье на реках Подмосковья

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что уровень воды на малых и средних реках в Подмосковье поднимется на один-два метра, это опасное явление. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На малых и средних реках Московской области прогнозируется опасное явление, которое называется высокое половодье. Река Москва в деревне Барсуки, на Протве у города Верея, на реке Катыш у Троицкого и в ряде деревень... Произойдет затопление речных пойм и расположенных на них некапитальных сооружений, дорог. Подъем уровня воды местами будет достигать одного-двух метров», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что несмотря на приведенные показатели подъема воды, половодье 2021 года пока нельзя назвать катастрофическим.

Ранее Вильфанд рассказал, что снег в столице должен сойти к концу первой декады апреля. Метеоролог отметил, что таяние снега начнется в середине третьей декады текущего месяца или «даже чуть позже».

До этого Вильфанд спрогнозировал «вяловатую» весну в Москве. По его словам, весна в столице будет наступать медленно и постепенно.