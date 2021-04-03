Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Вильфанд назвал регионы, где ожидаются температурные аномалии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Урала и в Западной Сибири в ближайшие дни ожидаются отклонения от климатической нормы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить об аномалиях, то это означает, что в течение пятидневки наиболее высокое отклонение по сравнению с нормой - в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала и в Западной Сибири. Например, в Салехарде температура на 8-10 градусов выше нормы… Очень тепло», — сказал Вильфанд.

По его словам, на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, Адыгее, на юге Иркутской области и на Байкале температура превысит норму на пять-шесть градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что в Европейской России в ближайшие пять дней будет теплеть. По его словам, к 6 апреля температура в Центральной России вырастет до 13 градусов, в Краснодарском крае будет около 15.

До этого Вильфанд заявил, что в центре Европейской России в выходные ожидаются весенние заморозки.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.