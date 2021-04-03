Прооперированный в кардиоцентре Благовещенска во время пожара находится в сознании

Мужчина, которого накануне оперировали в кардиохирургическом центре Благовещенска во время пожара, находится в сознании. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минздрав Амурской области.

«Состояние пациентов кардиохирургического центра, доставленных вчера в Амурскую областную клиническую больницу, стабильное. Четырнадцать человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжёлом, в том числе прооперированный во время пожара пациент, послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании», — говорится в сообщении.

Ранее главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава РФ Лео Бокерия заявил, что хирурги, завершившие операцию на сердце уже в горящем здании кардиоцентра Благовещенска, достойны уважения.

По словам специалиста, операцию, которую медики начали еще до пожара, действительно нельзя было остановить. При самом худшем раскладе пациента пришлось бы перевозить в другое медучреждение вместе с операционным столом и всей аппаратурой, что отняло бы ценное время.