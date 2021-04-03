Президент Аргентины сдал положительный тест на COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным», — сообщил он.

Фернандес отметил, что сейчас ожидает результатов второго ПЦР-теста. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

Ранее прививку российским «Спутником V» сделал президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. После вакцинации он выразил благодарность сотрудникам российского Центра имени Гамалеи, разработавшим препарат. Про вакцинацию Фернандеса вторым компонентом прививки не сообщалось.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.