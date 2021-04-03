В Одессе погиб человек из-за взрыва газа в многоквартирном доме

В Одессе в результате взрыва в квартире многоквартирного дома произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и повредилась внешняя стена здания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жертвой происшествия стал один человек, он скончался в больнице. Еще двое жильцов дома пострадали, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Инцидент произошел днем 2 апреля в Суворовском районе города.

Подразделения ГСЧС эвакуировали 15 человек. Пожар был ликвидирован на площади 50 м2. Аварийный подъезд дома временно покинули 34 человека.

Всего для тушения пожара и спасения людей были привлечены 98 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 единиц техники.

29 марта в Татарстане произошел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме в Зеленодольске. В результате произошедшего пострадали семь человек, погибли двое человек. Как сообщало МЧС, взрывом было разрушено шесть квартир.

После взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.